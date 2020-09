Tragedia ad Arona: 17enne muore mentre fa ginnastica in corso Europa

Stava facendo ginnastica assieme ai suoi compagni di classe nel pratone di corso Europa quando si è accasciato: un 17enne è morto nella mattinata di giovedì 24.

17enne muore mentre fa ginnastica in corso Europa ad Arona

Stava facendo ginnastica assieme ai suoi compagni di classe e al professore quando si è accasciato per un malore. Non c’è stato nulla da fare per Alessandro Guerrero Rodriguez, che avrebbe compiuto (a ottobre) il 18° anno di età. La notizia ha lasciato sgomento in tutta la città: il ragazzo, originario dell’Ecuador, era iscritto anche all’Arona Basket. Il giovane frequentava la quinta classe del liceo Linguistico delle Marcelline e godeva di buona salute: a stabilire le cause del decesso sarà l’autopsia, che è stata disposta per la giornata di lunedì 28.

La veglia per ricordarlo in città

Sempre nella giornata di lunedì 28 settembre, nella chiesa Collegiata di Arona, è stata organizzata una veglia per un momento di preghiera rivolto alla famiglia e agli amici del giovane, alle 21.