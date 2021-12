Tragedia Filippo Allorio, scuola don Bosco: "Facciamo fatica a farcene una ragione"

Aveva 15 anni

Con il fratello gemello Matteo frequentava il liceo don Bosco di Borgomanero.

"Abbiamo ricevuto un messaggio che ci ha lasciato senza parole". La scuola don Bosco di Borgomanero, frequentata dal 15enne Filippo Allorio che ha perso la vita ad Alagna mentre sciava, ha scritto un messaggio sui propri canali social.

Il messaggio della famiglia

"La famiglia Allorio ha avuto un lutto sulle piste di sci di Alagna. Il loro figlio Filippo ha avuto un incidente e, nonostante tutti gli sforzi per salvarlo, non ha superato le numerose crisi cardiache. Ora è all'ospedale di Novara.

Sono quelle notizie che non vorremmo mai comunicare, ma lo facciamo perché siate vicini alla famiglia, al gemello Matteo, e a tutti i nostri ragazzi che certamente dovranno essere supportati dal nostro sostegno.

La morte non è mai una bella notizia ma la morte di un ragazzo ci trova sempre impreparati e facciamo fatica a farcene una ragione.

Anche la fede resta sospesa nel dubbio e nell’interrogativo di difficile risposta. Però è proprio la fede che in questo momento può essere la nostra forza soprattutto per sostenere la famiglia che soffre e i ragazzi e le ragazze che saranno certamente smarriti quando sapranno la notizia.

Come scuola presentiamo le nostre condoglianze ai genitori, a Matteo e ai parenti tutti.

Esprimiamo la nostra solidarietà facendoci presenti alla famiglia e dialogando con i nostri ragazzi, soprattutto i compagni dei due gemelli. Oggi abbiamo sospeso l'orario scolastico tradizionale per la Quinta Ginnasio e le Seconde LES. Alle dieci c'è stato un momento comunitario con tutti i ragazzi e le ragazze dei licei.

Grazie di cuore a tutti per quanto ciascuno potrà realizzare.

Don Giuliano e Giovanni Campagnoli".