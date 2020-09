Tragedia in piazza a Nebbiuno: donna muore investita da un’auto

Tragedia in piazza di Nebbiuno: pochi minuti fa, nella mattinata di martedì 22 settembre, una donna è morta dopo essere stata investita da un’auto in manovra.

Donna muore dopo essere stata investita da un’auto in piazza a Nebbiuno

L’episodio si è verificato pochi minuti fa a Nebbiuno: una donna è morta dopo essere stata investita da un’auto in piazza a Nebbiuno. Secondo le prime informazioni, pare che la donna sia stata investita da un’auto in manovra. La donna, classe 1933, sarebbe rimasta sotto la vettura che stava facendo retromarcia. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce rossa per i primi soccorsi, assieme a una pattuglia dei carabinieri e della polizia locale, e sul posto stanno arrivando anche i Vigili del fuoco per estrarre il corpo della donna da sotto l’auto.

Ulteriori aggiornamenti in seguito.