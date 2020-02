Tredicino Arona: i giostrai “Speriamo di recuperare la manifestazione”. Per ora è confermata la cancellazione dell’evento.

Tredicino Arona

Ad esporsi sulla cancellazione del Tredicino a ridosso dell’apertura è il giostraio Roberto Claudi.

“Gli operatori del Luna Park sono pienamente d’accordo con la decisione del Sindaco Alberto Gusmeroli nel “frizzare” ogni manifestazione che crei aggregazione di pubblico come il Tredicino stesso, il mercato stradale ecc. Cosi facendo il Sindaco rispetta una circolare emanata dal Presidente della Regione Piemonte, ovviamente noi ad Arona vogliamo portare divertimento e non pandemie, vero anche però che la circolare in questione dice di bloccare fino al giorno 1 marzo 2020, per poi valutare la gravità nonché l’utilità di bloccare delle attività commerciali, pertanto in questo momento il blocco è la cosa più sensata e rispettosa delle regole regionali”.

Lo spiraglio

“Ovviamente se il giorno 1 marzo la regione e l’istituto della sanità dicono che in una determinata zona (in questo caso Arona) non vi è la necessità di fermare tutto in quanto ad ora non sono stati registrati contagi, noi come operatori chiederemo un incontro per cercare di arginare anche in parte il grosso danno economico arrecato non solo ai miei colleghi ma all’intera economia aronese. Inutile dire che per noi la cancellazione totale della manifestazione sarebbe un danno irrecuperabile e pertanto ci speriamo sino all’ultimo minuto e faremo ogni cosa possibile per recuperare la manifestazione”.