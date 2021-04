Trenord i nuovi treni Caravaggio da lunedì sulla Milano-Arona-Domodossola

I treni Caravaggio arrivano nel Varesotto, nel Verbano e in Val d’Ossola: da lunedì 12 aprile i nuovi convogli ad alta capacità di Trenord entreranno in circolazione sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola.

Trenord partono i Caravaggio

A partire da lunedì 12 e progressivamente entro mercoledì saranno quattro i nuovi Caravaggio in servizio sulla linea, su cui effettueranno complessivamente 22 corse: 11 sulla linea RegioExpress Milano Centrale-Domodossola e 11 sul collegamento Milano Porta Garibaldi-Arona-Domodossola, di cui 5 con partenza o destinazione Arona; 6 con proseguimento da e per Domodossola.

I nuovi convogli, che circoleranno in composizioni da 4 carrozze con 445 posti a sedere, offriranno ai passeggeri della direttrice un ambiente di viaggio confortevole – grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili – e accessibile. Prodotti da Hitachi, i treni Caravaggio sono dotati di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 44 telecamere per la videosorveglianza.

Nove corse

Lunedì 12 saranno effettuate dai nuovi convogli nove corse, elencate di seguito.

Da Milano ad Arona/Domodossola

10214 (Milano Porta Garibaldi 6:46-Arona 07:54)

10224 (Milano Porta Garibaldi 11:46-Domodossola 13:59)

2436 (Milano Centrale 18:25-Domodossola 20:04)

2434 (Milano Centrale 17:25-Domodossola 19:04)

Da Domodossola/Arona a Milano

10210 (Arona 5:54-Domodossola 06:59)

10217 (Domodossola 07:20-Milano Porta Garibaldi 9:14)

10219 (Arona 09:06-Milano Porta Garibaldi 10:14)

2431(Domodossola 14:56-Milano Centrale 16:35)

10243 (Domodossola 20:01-Milano Porta Garibaldi 22:14)

222 nuovi treni per la Lombardia

I treni Caravaggio che entreranno in servizio sulla linea Milano-Arona-Domodossola sono compresi fra i 222 nuovi convogli acquistati da Regione Lombardia per Trenord, che consentiranno progressivamente di cambiare volto alla flotta del servizio offerto ogni giorno ai viaggiatori.

QUI IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEI NUOVI TRENI.