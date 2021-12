Trovato vivo l'uomo scomparso a Castelletto

Il caso

L'uomo ha passato la notte al freddo in una serra nelle vicinanze della via da cui è sparito

Trovato vivo l'uomo dichiarato disperso ieri sera, venerdì 17 dicembre, e per il quale si era mobilitata la macchina dei soccorsi.

Trovato vivo l'uomo disperso a Castelletto

Tutto è bene quel che finisce bene. E' stato trovato in vita l'uomo dichiarato disperso ieri a Castelletto Ticino, in via Asserini. Per cercarlo si era attivata una imponente macchina dei soccorsi, che aveva svolto le prime ricerche già ieri sera, con il buio. L'uomo, classe 1976, si era allontanato dalla casa dove vivono i genitori e da allora non aveva più fatto avere notizie.

E' stato ritrovato in una serra

Per lui erano scesi in campo gli uomini della Croce rossa con cani e droni, gli agenti della polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori della Protezione civile. A trovarlo, in un rifugio di fortuna ricavato in una serra, in cui ha passato la notte, è stato un cane degli uomini della Cri di Arona.

Ora è in ospedale

Dopo una breve visita ai genitori, che hanno accolto con gioia la notizia del ritrovamento, l'uomo è stato quindi portato in ospedale a Borgomanero per le cure del caso.