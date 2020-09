Un fagiano a spasso… per i negozi di Arona

Un fagiano è stato avvistato questa mattina in corso Repubblica ad Arona.

Un fagiano per le vie del centro

Ha causato l’ilarità di tutti i passanti l’avvistamento di questa mattina per le vie del centro di Arona. Un fagiano è stato visto passeggiare tranquillamente di fronte a un negozio per abiti da sposa del centro cittadino. Avvicinatosi all’ingresso della tabaccheria, il pennuto è stato scacciato ed è fuggito oltre la barriera di un bar per poi sparire apparentemente nel nulla.