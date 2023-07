Un ordigno tedesco in centro ad Arona: artificieri in azione

Un “proietto di artiglieria contraerea”. E’ questa la definizione tecnica dell’oggetto per il quale martedì 20 giugno agli Artificieri dell’Esercito effettivi al 32° Reggimento Genio Guastatori, unità specialistica della Brigata Alpina Taurinense, è stato chiesto di intervenire tempestivamente ad Arona.

In via Gramsci

Nella centralissima via Gramsci, in una costruzione nelle vicinanze dell’hotel Antares, è stato infatti ritenuto un ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale. Il particolare tipo di munizione rinvenuto ad Arona era di quelli in dotazione alla Wermacht tedesca. Per evitare qualsiasi tipo di rischio per la popolazione, i carabinieri del Comando di Arona hanno attivato la procedura richiesta in questi casi, segnalando il caso agli Artificieri della Taurinense, di stanza a Fossano (Cn).

«Siamo intervenuti recandoci sul posto il prima possibile - spiega il capitano Marco Pini, degli Artificieri - per rimuovere in sicurezza l’ordigno. Lo abbiamo portato con tutte le cautele in una cava e lo abbiamo fatto brillare. La nostra area di responsabilità corrisponde al Piemonte, alla Liguria e alla Valle d’Aosta, una vasta zona nella quale sono tuttora presenti numerosi ordigni risalenti al secondo conflitto mondiale. Nel solo 2022 gli Artificieri del 32° Guastatori hanno neutralizzato oltre 800 ordigni rinvenuti nelle tre regioni di competenza territoriale».

Gli Artificieri consigliano vivamente di segnalare sempre il ritrovamento di presunto materiale bellico alle autorità e alle forze dell’ordine senza prendere l’iniziativa e tutelando nel miglior modo possibile l’incolumità di tutti.