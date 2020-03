Unitre Arona: attività sospese fino al 27 marzo.

Unitre Arona

L’<Università delle tre età> di Arona, sentite le Autorità civili e sanitarie, per prevenire eventuali problematiche legate alla salute degli associati, in discreta parte over 65, ha stabilito di prorogare la sospensione delle attività, sia dei corsi in Aula Magna che dei vari laboratori, disseminati in cinque sedi diverse, tra Centro Incontro, ex Asilo Bottelli, salone parrocchiale del quartiere San Luigi, Casa della Gioventù, Casa di Riposo e nuova Sede operativa di via San Carlo, sino a tutto il 27 marzo 2020. La data è stata decisa al fine di preservare i settecentosettanta, tra allievi e docenti, da eventuali possibilità di entrare in contatto con persone che possano portare patologie legate al Covit-19. Non va dimenticato che ogni giorno dall’aronese, utilizzando o il treno o l’auto, oltre 1.300 persone si recano nella vicina Lombardia, Regione riconosciuta a rischio, per ragioni di lavoro o studio. Il Consiglio direttivo dell’<Accademia di umanità> aronese auspica per tale data di poter riprendere tutte le attività, nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in tema di rischio sanitario.