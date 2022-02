Vasto incendio boschivo ad Ameno

Fiamme domate

Numerose le forza in campo.

Incendio boschivo nel comune di Ameno a confine con Invorio e Colazza località Cappella del vago.

Le forza in campo

Sul posto si sono portate le Squadre aib novaresi con oltre 40 Operatori AIB, per il tempo disponibile prima del tramonto, è riuscito ad intervenire anche l'elicottero della Regione Piemonte. Sul posto in supporto i Vigili del Fuoco di Borgomanero. In poche ore domate le fiamme ed ora continua l'opera più pesante di bonifica fino a tarda sera e domani.

Il periodo è ad alto rischio, purtroppo lo stato dei nostri boschi aggrava la situazione già sfavorevole per l'assenza di precipitazioni, rialzo termico ed il vento.