Viabilità modificata a Varallo Pombia per lavori in via Santissima Trinità

Viabilità modificata a Varallo Pombia a partire da oggi, 31 agosto, in via Santissima Trinità a causa di alcuni lavori.

Viabilità modificata in via Santissima Trinità

E’ con un’ordinanza che il Comune ha disposto il cambio di viabilità in via Santissima Trinità a partire da oggi, 31 agosto, e fino al prossimo 11 settembre. in virtù dell’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune, i veicoli provenienti dalla provinciale 29 in direzione del centro dovranno procedere a senso unico alternato. Per tutti i veicoli provenienti dalla direzione opposta invece, il traffico verrà deviato in via della Festa.