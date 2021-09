Vigili del fuoco di Arona salvano gattino

L’intervento di salvataggio questa mattina, mercoledi 8 settembre 2021, a Castelletto.

Pompieri salvano gattino

Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta alle 9:30 circa a Castelletto sopra Ticino in via Fondo Toce per salvataggio animale.

La squadra con l'ausilio di scala Italiana è intervenuta in un sottotetto per il salvataggio e il recupero di un gattino con pochi giorni di vita.

Il resto della cucciolata era già stato recuperato e portato al sicuro.