Vittima risarcita rimette la querela, ma il processo per lesioni stradali gravi continua a Verbania

Continua a Verbania il processo che vede alla sbarra un automobilista che aveva investito un ciclista sul Sempione a Dormelletto, nonostante la vittima abbia rimesso la querela.

Vittima risarcita rimette la querela, ma il processo continua

Va avanti nelle aule del tribunale di corso Europa a Verbania, nonostante la vittima sia già stata risarcita dalla compagnia assicurativa e successivamente abbia rimesso la querela, il processo penale che vede coinvolto un automobilista chiamata a rispondere di lesioni stradali gravi per un episodio avvenuto otto anni fa sulla statale del Sempione, nel territorio di Dormelletto. Quel giorno, stando alla ricostruzione, un ciclista che percorreva la 33 era stato travolto da una macchina alla cui guida sedeva un lombardo che era improvvisamente ripartito dopo una sosta a bordo strada e, oltre tutto, lo aveva fatto compiendo l’inversione a “U”. Una manovra questa vietata e azzardata dal codice, perché generalmente pericolosa. Il malcapitato in sella alla bici, dopo l’impatto era finito sull’asfalto procurandosi varie lesioni, tra cui quella più seria ad un ginocchio. Era il 2016. Nel frattempo, come detto, il ciclista è stato risarcito del danno subito e ha rimesso la querela. Ciò nonostante, valutata la gravità della manovra che ha procurato il sinistro, il procedimento prosegue otto anni dopo. La dinamica, infatti, rientra in una delle aggravanti specifiche del reato di lesioni stradali, quella che punisce con una pena più alta.