Volontari consegnano spesa e farmaci a domicilio a Castelletto per gli over 65

Volontari consegnano la spesa e i farmaci a domicilio per tutte le persone di età superiore a 65 anni. L’iniziativa a Castelletto è partita lunedì 16.

Volontari consegnano spesa e farmaci

E’ attivo da lunedì 16 marzo un interessante servizio avviato dal Comune grazie all’apporto fondamentale dei volontari. “Si comunica che, vista la situazione di emergenza- ha scritto il sindaco, Massimo Stilo – l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Protezione Civile Ticino 94, Anteas e Auser, ha attivato un servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, a sostegno delle persone con più di 65 anni, delle persone sole e con difficoltà. Il progetto partirà lunedì 16 marzo, verrà effettuato a cura di volontari che entreranno a far parte della Protezione civile. Il sevizio rientra nel C.O.C. (Comitato Operativo Comunale) che il Comune di Castelletto Sopra Ticino ha attivato in data 24 febbraio 2020″.

Ecco come aderire

Per una maggiore efficacia -prosegue il sindaco – si chiede a tutti i cittadini di fare avere alle persone che potrebbero aver bisogno i numeri dei commercianti che aderiscono. Se qualcuno volesse mettersi a disposizione come volontario per futura necessità, mi contatti al ‪329.2505437‬. Ringrazio tutti per la disponibilità e la preziosa collaborazione. Sono sicuro che questi gesti, che mi rendono orgoglioso di essere Sindaco di questa comunità, ci aiuteranno a superare tutti insieme questo periodo di grande difficoltà”.