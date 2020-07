Voucher vacanza Piemonte: è il Lago Maggiore la meta più richiesta

Il Lago Maggiore stravince la sua scommessa per la ripresa e risulta essere una delle mete più richieste del voucher vacanza della Regione Piemonte: a una settimana dall’avvio dell’iniziativa promozionale, sono stati acquistati più di 1.000 pacchetti per trascorrere tre notti in Piemonte al prezzo di una.

Voucher vacanza Piemonte

“Il nostro lago – commenta il consigliere delegato al Turismo e Marketing territoriale della Provincia di Novara Ivan De Grandis – ha visto la vendita di oltre 200 voucher, con 50 settimane di vacanza prenotate da turisti provenienti dalla nostra regione e anche dalla Lombardia, dalla Liguria e dal Veneto, oltre che da Svizzera e Francia”. Il voucher vacanze è frutto di un importante lavoro di squadra voluto e realizzato dalla Region in sinergia con VisitPiemonte e in collaborazione con Unioncamere del Piemonte, tutte le Agenzie turistiche locali tra le quali Agenzia Turistica Locale Novarese, le Camere di commercio tra le quali Camera Di Commercio di Novara e i Consorzi turistici del Piemonte sotto la regia di Piemonte Incoming.

I voucher potranno essere acquistati fino al 31 agosto, ma saranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2021. Tutte le info relative su www.visitpiemonte.com.