1400 persone in Rocca per Antonella Ruggiero

Oltre 1.400 persone, mercoledì 28, hanno accolto Antonella Ruggiero nello scenario della Rocca di Arona.

Il concerto

Antonella Ruggiero, genovese, voce storica ed inconfondibile dei Matia Bazar, ha lasciato tutti i fan e gli appassionati della musica in generale a bocca aperta, complice il palco naturale che si affaccia sul Lago Maggiore in una serata di fine estate tutta da incorniciare.

La Ruggiero ha saputo incantare, stupire, ammaliare, divertire ed entusiasmare il numeroso pubblico accorso ad Arona per l’occasione da ovunque, merito di un'estensione vocale che le permette di passare dal registro pop a quello lirico di soprano leggero, passando per la musica sacra, jazz, soul, blues, musica popolare, tango, musica corale e bandistica. "Sono onorata di esibirmi in uno scenario così suggestivo - racconta l'artista - E' stata una serata ancora più bella ed emozionante, grazie a questo meraviglioso pubblico che mi ha accompagnata".

"Un successo che aldilà di ogni aspettativa, sebbene ne fossimo certi grazie ad un'artista di fama internazionale - racconta il sindaco Alberto Gusmeroli. Per noi è un orgoglio averla ospitata nella nostra città in uno scenario meraviglioso. Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della serata: i volontari de

«La Rocca nel Cuore», l'Aib Antincendio, il corpo di polizia municipale, tutte le forze dell'ordine, tutti i cittadini presenti stasera, gli sponsor, Giò Manuzzi e Paolo Rizzi che hanno reso possibile la serata".

“Un concerto versatile”, così si legge sulla pagina Facebook dell’artista, in cui la Ruggiero ha cantato accompagnata da Roberto Olzer, al pianoforte e all'organo liturgico, e da Roberto Colombo, al synth basso e vocoder. Antonella Ruggiero in quest’occasione ha ripercorso i suoi più grandi successi, sperimentando ancora una volta le sue nuove melodie, senza mai dimenticare i suoi interessi artistici che l’hanno contraddistinta negli ultimi 35 anni di carriera. Un grande evento gratuito che rientra nella rassegna estiva «Arona in musica», promossa da Confcommercio, Croce Rossa, Comune di Arona e Pro loco. Complice la splendida location vista lago gestita dai volontari de «La Rocca nel Cuore», questa è stata l’occasione perfetta per rivivere le emozioni di tanti anni di pop italiano. Per la serata è stato messo a disposizione un servizio gratuito di trasporto con il trenino di «Aronaexpresstour» che ha garantito al pubblico l'arrivo in Rocca e il rientro.

Tra i brani interpretati come non citare pezzi dell’ultimo album «Altrevie» pubblicato il 21 marzo e realizzato con Roberto Colombo, insieme a quelli che hanno costruito la storia della musica con i Matia Bazar e da solista. E allora come non cantare "Vacanze Romane, o "Cavallo bianco", "Ti sento", "Per un'ora d'amore".