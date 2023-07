17° Festival Organistico Internazionale di Arona: conclusa con successo l’edizione 2023

Con un concerto incentrato sul confronto tra la letteratura musicale spagnola e quella tedesca dal barocco al XIX secolo tenuto dal brillante concertista valenciano Arturo Barba, si è conclusa la diciassettesima edizione del Festival organistico internazionale di Arona a cura dell’associazione culturale Sonata Organi.

I dettagli

Christian Tarabbia, direttore artistico di Sonata Organi commenta la rassegna appena conclusa: “anche quest’anno tutti i concerti hanno visto una forte partecipazione di pubblico, molto del quale assai specializzato e proveniente anche da Milano o in alcuni casi addirittura dall’estero. La costante crescita in termini qualitativi e di presenze è per noi uno sprone a cercare di migliorare sempre più la nostra proposta anche per il futuro. In particolare la ripresa video dei concerti con più telecamere ha permesso una partecipazione del pubblico sempre più completa e siamo felici di aver anche se solo virtualmente portato l’organista in mezzo alla gente mentre suona. Desideriamo ringraziare la parrocchia di Arona, il comune di Arona, tutti gli enti e gli sponsor che hanno contribuito a vario livello alla realizzazione dell’evento e in qualità di direttore artistico desidero menzionare e ringraziare i volontari che durante il lavoro preparatorio e in occasione di ogni concerto hanno contribuito alla riuscita del festival".

L’attività di Sonata organi non termina con la fine del festival aronese ma prosegue con gli appuntamenti di “Ali nell’Aria” e dal 26 luglio con i concerti organistici itineranti nel territorio novarese durante i quali si alterneranno interpreti italiani e stranieri e in alcuni dei quali all’organo si affiancheranno altri strumenti musicali.

Tutti i programmi e le informazioni sono presenti sul sito internet www.sonataorgani.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/sonataorgani/.