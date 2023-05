77° anniversario della Repubblica: il programma ad Arona

In occasione del 77° Anniversario della Festa della Repubblica, venerdì 2 giugno, ecco il programma promosso dall’Amministrazione Comunale.

Il programma

Ore 9.30 Ritrovo presso Via Isonzo per la tradizionale parata alla presenza dei Cittadini, Autorità, rappresentanti delle Associazioni e le partecipazioni della “Filarmonica Aronese” e della Fanfara Alpina “Bandella del Lago Maggiore”.

Percorso: Via Isonzo (di fronte al Cimitero), Via Monte S. Salvatore, Via San Luigi, Via Vittorio Veneto, Via Torino, Corso Liberazione e arrivo in Piazza De Filippi per la deposizione della corona al Monumento dei Caduti.

La manifestazione proseguirà con il corteo da P.zza De Filippi sfilando per Via Garelli sino ad arrivare in P.zza San Graziano dove si esibirà la Fanfara Alpina “Bandella del Lago Maggiore” diretta dal M° Augusto.

“Il 2 giugno 1946 gli Italiani sceglievano la Repubblica. Il referendum popolare indetto per scegliere la forma istituzionale dello Stato e per eleggere i rappresentanti dell’Assemblea Costituente segnò il ritorno della libertà e della democrazia e l’inizio dell’Italia Repubblicana.”