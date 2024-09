"80 voglia di Varallo Sotto le Stelle": oggi, sabato 7, la festa

Siete pronti a indossare le spalline larghe, i jeans a vita alta e il bomber? La festa “Varallo sotto le stelle” quest’anno vi catapulterà nei mitici anni Ottanta e vi aspetta sabato 7 settembre in piazza Marconi, piazza Mazzini e in via Martiri a Varallo Pombia.

I dettagli

Per chi li ha vissuti sarà l’occasione per rivivere la propria gioventù e per i più giovani sarà invece una grande lezione di storia all’italiana. Con un’organizzazione che prosegue da febbraio, quest’anno la Pro Varallo Pombia si è davvero superata, organizzando una serata unica. Si partirà alle 16 con un momento dedicato ai più piccoli all’Acli. Qui bambini e ragazzi avranno la possibilità di imparare e apprezzare i classici giochi all’aperto di una volta. E poi la serata inizierà dalle 17 con un programma senza precedenti. Come il momento dedicato alla pittura della panchina contro il bullismo, a cura dell’associazione Onlus Helpis a cui è stata anche dedicata una raccolta fondi. I bambini, quindi, pittureranno la panchina di giallo, il colore contro il bullismo, che poi verrà inaugurata all’apertura delle scuole. E per i bambini il divertimento continuerà per tutta la serata, con giochi e attività gestite dalla Pro Somma, ma senza dimenticare il simpaticissimo Mario palloncini, lo spettacolo di bolle itineranti e il classico trucca bimbi.

Grazie all’associazione sportiva Vecchia Maniera di Castelletto Ticino, infine, i ragazzi e le ragazze potranno anche assistere a una dimostrazione di autodifesa pensata proprio per i più giovani. Durante la serata saranno poi ospitati anche numerosi mercatini a km 0 e diversi stand di hobbisti. E con l’esibizione delle associazioni sportive Danzaria e Le Rondinelle, inizierà la serata all’insegna della musica, a cui seguirà il dj set tutto anni Ottanta e il liscio in compagnia di Anna Ar Group. «Vogliamo catapultare Varallo Pombia negli anni Ottanta – spiega Alfio Allera, presidente della Pro Varallo – e abbiamo chiesto alle attività commerciali di supportarci.

Ognuno allestirà il proprio negozio riprendendo alcuni dei film, cartoni e serie tv che hanno caratterizzato gli anni Ottanta. E abbiamo chiesto loro di giocare con le lire, creando una sorta di cambio alla pari, per cui mille lire corrisponderanno a un euro e così via». E anche il cibo sarà a tema anni Ottanta: tra lo stand gastronomico gestito dalla Pro Varallo e la cena a cura di Pro Baby, potrete assaporare piatti come la giardiniera, la pasta alla puttanesca e il vitello tonnato. Durante l’evento, inoltre, al ristorante Pinin si terrà un raduno d’auto d’epoca a cui seguirà un piacevole rinfresco. «La cosa più bella – prosegue Allera - è che tutte le attività commerciali si sono adoperate, tutti sono entusiasti dell’idea. E per ringraziarli abbiamo deciso di fare loro un po’ di pubblicità sui nostri canali social organizzando delle interviste con i proprietari di ogni attività, così da far conoscere alle persone tutto quello che ha da offrire Varallo Pombia».

Un evento unico, che è riuscito a includere chiunque: dalle attività commerciali alle numerose associazioni, tra cui Pro Baby, Pro Somma e VaralloPop, oltre alla Protezione Civile, Aib e la biblioteca comunale. «Noi siamo davvero carichi – conclude - ci abbiamo messo impegno e tanta passione e abbiamo già ricevuto molti feedback positivi. Abbiamo in serbo anche un paio di sorprese e siamo sicuri che sarà un successo». Non vi resta che fare il conto alla rovescia e nel frattempo, riesumate dall’armadio i vostri abiti preferiti: il dress code, ovviamente, è anni Ottanta.