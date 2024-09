A Castelletto una Festa dello sport per e con le donne

Sabato 21 settembre Castelletto Sopra Ticino si appresta a festeggiare la sua FESTA DELLO SPORT che vedrà coinvolte le proprie società sportive con esibizioni ed attività promozionali nel parco cittadino e nelle vie del centro dalle ore 16.

Festa dello Sport

"Quest’anno abbiamo però voluto dare un taglio particolare a questo tradizionale appuntamento - fanno sapere gli organizzatori - ponendo l’attenzione sul mondo femminile e sul superamento dei divari e discriminazioni di genere.

Lo sport è tradizionalmente un settore dominato dagli uomini, e i progressi compiuti nella parità di genere in questo campo sono frenati dalle concezioni sociali di femminilità e mascolinità, che spesso associano lo sport a caratteristiche «maschili». Le donne che si impegnano nello sport possono essere viste come «mascoline», mentre gli uomini non interessati agli sport possono essere considerati «poco virili». Gli stereotipi di genere prevalenti influenzano la partecipazione delle donne non solo ai processi decisionali nelle organizzazioni sportive, ma anche alla pratica sportiva.

Nel contempo lo Sport è uno specchio abbastanza fedele della società dove le donne ancora faticano ad avere le stesse opportunità di lavoro, gli stessi stipendi, la stessa considerazione, dove in conseguenza di gravissimi fatti di cronaca ancora riemerge il termine “patriarcato”.

È palese che di passi in avanti ne sono stati fatti molti in ambito socio/economico e, di conseguenza, nel mondo dello sport; ma oggi all’alba del 2024 a che punto siamo?

Secondo i recenti dati sull’occupazione emerge un quadro alquanto impietoso ovvero, secondo il Global Gender Gap Index, ci vorranno ancora 131 anni per raggiungere la piena parità tra i generi, mentre l’Italia, tra i 27 paesi europei, ha il più basso tasso di occupazione femminile (53,2% contro la media europea del 63%). Nel contempo le giovani donne con una laurea guadagnano in media il 58% del salario dei loro coetanei maschi, che rappresenta il più grande divario retributivo di genere nell'area OCSE mentre le giovani, con la scuola secondaria superiore o l'istruzione post-secondaria non terziaria, guadagnano l'85% dei loro coetanei maschi.

Anche per questi motivi il Comune di Castelletto Sopra Ticino ha voluto cogliere l’opportunità di aderire al progetto DONNE e SPORT del Soroptimist International Italia, adottando la “Carta etica dello sport Femminile”, elaborata da Assist, Associazione Nazionale Atlete”. Un documento che costituisce un impegno, da parte dei Comuni che lo adottano, ad assicurare la parità di genere in ambito sportivo e a sviluppare politiche ed azioni di valorizzazione della pratica sportiva, anche da parte di bambine, ragazze e donne con l’obiettivo di contribuire a creare una comunità più inclusiva.

La FESTA DELLO SPORT sarà l’occasione per sottoscrivere la Carta Etica tra il Comune e Soroptimist alle ore 18:30 presso la sala polivalente della Biblioteca e di parlarne con alcune nostre graditissime ospiti:

Alessia Ghilardi pallavolista protagonista della serie A1

Giulia Sgrò giovanissima Arbitro FIGC

Federica Trezza nuotatrice, scrittrice, lettrice e Ghostwriter

Giorgia Zanetta triatleta, unica italiana a classificarsi al Norseman 2023, il campionato del mondo di triathlon estremo tra i gelidi fiordi (3,8 Km di nuoto), 180 Km di bici, ed una maratona.

Caterina Caparello, giornalista pubblicista, autrice de “TESTARDE, Storia di atlete italiane dimenticate”.

Oltre ad Annarita Conconi Presidente del Soroptimist Club Alto Novarese".