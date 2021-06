A Gattico-Veruno le attività delle due biblioteche ripartono con il cioccolato e la Pro loco

L'iniziativa lanciata dalla Pro loco: le attività delle due biblioteche ripartono grazie al cioccolato.

«Il sacchetto - pensieri golosi»: questo il nome dell'iniziativa lanciata dalla Pro loco gatticese per ravvivare i non semplici tempi di ripresa dopo l'emergenza sanitaria. Si tratta di un piccolo sacchetto che contiene del cioccolato con un biglietto e frasi di libri che si possono trovare nelle due biblioteche del paese. Tramite l'acquisto gli interessati possono non solo incentivare la propria cultura, ma anche saperne di più sui due poli culturali. «Adesso le biblioteche sono in declino - dice la presidente Cinzia Zampogna - è bello che i ragazzi scoprano che possono recarsi in questi centri e accrescere la loro cultura. Gli operatori stessi delle biblioteche ci hanno aiutato, capendo la bontà della nostra iniziativa che chiede soltanto 2 euro a ogni acquirente. Per ora non ce la sentiamo di proporre alla cittadinanza eventi, magari a luglio si potrebbe fare qualcosa. Le idee intanto non mancano soprattutto in relazione agli eventi all'aperto».