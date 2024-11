Ad Arona due borse di studio nel ricordo di Luigi Augusto Bennani

Con l'associazione Lab una premiazione in aula magna per celebrare l'impegno di due giovani studenti: Tito Valerio Rizzi e Najoua Mennai.

Due borse di studio ad Arona

L’associazione aronese L.A.B. , nata per ricordare Luigi Augusto Bennani ex dirigente Cariplo scomparso qualche anno fa, nei giorni scorsi ha premiato nell’aula magna del Comune due ragazzi volonterosi: Tito Valerio Rizzi e Najoua Mennai. "Il nostro motto è “Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo” come dice il saggista statunitense Leo Buscaglia – ha spiegato Fausta la figlia maggiore di Bennani, presidente del sodalizio –perché queste parole rispecchiano l’importanza che lo studio, la cultura e la ricerca avevano per mio padre, valori che ha saputo trasmetterci. Per questo motivo ogni anno, nel giorno del suo compleanno, il 7 novembre, consegniamo una o più borse di studio a ragazzi del territorio che decidono di continuare il loro percorso di studi per “diventare qualcosa di nuovo”".

Un premio nel segno della cultura della pace

In questa seconda edizione la prima borsa di studio del valore di 1.000 euro è andata ad un “Giovane della Pace della Comunità di Sant’Egidio”, Tito Valerio Rizzi, diciottenne diplomato al liceo scientifico Enrico Fermi di Arona. "Negli anni ho sentito nascere in me sempre più forte il desiderio di fare la differenza nelle vite altrui – racconta il ragazzo – è stata proprio questa spinta a guidarmi nella scelta del mio percorso scolastico post diploma, che sarà un corso biennale di massoterapia". Con la sua scelta Tito, che è maestro della scuola di Italiano della comunità di Sant’Egidio, asseconda dunque il desiderio di fare stare meglio le persone, di andare incontro agli altri.

Un'altra borsa di studio per permettere a Najoua di realizzare il suo sogno

La novità di questa seconda edizione per l’associazione è stata la consegna di una seconda borsa di studio, sempre del valore di 1.000 euro, a Najoua Mennai, studentessa di origine marocchina che vive a Lesa. "I miei genitori, purtroppo, non hanno avuto la possibilità di andare a scuola – dice - ma fin da piccola mi hanno spiegato l'importanza dell'educazione e dell’istruzione che sono un bene che nessuno ti può togliere". L’associazione ha deciso di sostenerla nella realizzazione del suo sogno. "Sto frequentando la facoltà di Infermeria, ma il mio desiderio è quello di diventare ostetrica – ha raccontato nel corso della cerimonia – l'idea di aiutare una donna in una fase così delicata come la nascita e di accogliere una nuova vita tra le mie mani mi emoziona profondamente". Alla cerimonia di premiazione, che ha visto la presenza di Margherita Cataldo, vedova di Bennani, sono intervenuti Marina Grassani, assessora al welfare e vicesindaca della città di Arona e Mario Armanni della Comunità di Sant’Egidio, realtà con la quale L.A.B collabora. "È sempre una grande emozione poter festeggiare il compleanno di mio padre insieme ad amici, soci e colleghi – ha spiegato la presidente di L.A.B Fausta Bennani - oltre ad una bella festa, si tratta di un momento di vicinanza a dei ragazzi che di certo faranno strada. Aiutarli nello studio è ciò che mio padre avrebbe il piacere di fare e noi siamo contenti di farlo a suo nome".