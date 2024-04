Al Salone del Libro con la Biblioteca di Castelletto

La Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino, in collaborazione con il Consiglio di Biblioteca, da più di venti anni organizza per i suoi iscritti un viaggio al salone del libro di Torino in pullman gran turismo della durata di un giorno.

I dettagli

Nel corso degli anni questa iniziativa ha avuto un successo sempre crescente: molte persone, grazie anche al passaparola, arrivano a Castelletto dai comuni limitrofi per iscriversi alla biblioteca comunale e poter partecipare al viaggio.

Quest'anno la data scelta è quella di domenica 12 maggio, con partenza alla mattina, intorno alle 8.30, dalla palestra Lanzi di Castelletto Sopra Ticino in centro paese, e rientro da Torino alle 17.00.

Il viaggio è offerto dal Comune agli iscritti alla Biblioteca comunale e fino ad esaurimento dei 94 posti disponibili, a carico dei partecipanti resta il solo costo del biglietto di ingresso al Salone, che dovranno acquistare in autonomia.

Per maggiori informazioni, si rimanda al sito del comune all'indirizzo www.comune.castellettosopraticino.no.it - sezione eventi.