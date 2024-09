Al Teatro San Carlo di Arona Sigfrido Ranucci presenta il suo ultimo libro

Martedì 1° ottobre alle ore 20:45 ad Arona, presso il teatro San Carlo, sarà ospite il noto giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci che presenta il suo ultimo libro “La scelta”, pubblicato da Bompiani, che ha raggiunto in sei mesi ben dieci ristampe.

Un evento culturale di grande interesse, soprattutto per coloro che amano il genere del giornalismo d’inchiesta.

L'autore

Sigfrido Ranucci ha scritto per “Paese Sera” e per il “Corriere della sera”, è giornalista Rai dal 1990 dove ha realizzato coraggiose inchieste di mafia e trattato temi delicati ma allo stesso tempo pericolosi sulla violazione dei diritti umani nel mondo.

Nel marzo del 2017 approda a Report come coordinatore di una grande squadra di inviati che si è dedicata a scrivere negli anni pagine di giornalismo d'inchiesta spesso scomode e dove comunque continua a tenere alta la bandiera della giustizia sociale e della legalità, come racconta nel suo libro, anche a rischio della sua incolumità; è infatti sotto scorta dal 2021.

A tu per tu con Ranucci

L'incontro, con ingresso gratuito, è organizzato dalla Compagnia del Cinema San Carlo con l’introduzione di Daniele Bertoldini e Carla Rossi e la collaborazione di Feltrinelli Point e Vector spa; presenta la scrittrice e giornalista Cinzia Alibrandi che dialogherà con l’autore.