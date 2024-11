Al via il programma di AroNatale: sabato l'accensione del grande albero

Al via AroNatale, sabato 23 novembre con l'accensione del Grande Albero alle 18.32.

Il programma

Un Natale carico di emozioni, pieno di eventi e illuminato da una magica atmosfera per tutti i cittadini aronesi e turisti.

L’appuntamento inaugurale è fissato per domani. La cerimonia, simbolicamente sincronizzata con il crepuscolo astronomico, è organizzata dal comune di Arona insieme a Pro Loco, Confcommercio, Croce Rossa Italiana (Comitato di Arona) e con il prezioso contributo di numerosi sponsor.

L’evento prenderà il via alle 17.45 alla rotonda di corso Repubblica, dove grandi e piccini saranno accolti dalle dolci sorprese al cioccolato offerte da Laica e dai simpatici omaggi distribuiti da AutoArona. Per i più golosi, ci saranno cioccolata calda, panettone, pandoro e vin brulé preparati dagli Alpini di Arona.

Protagonisti della serata saranno i 250 ragazzi del coro dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, diretti dal M° Marino Mora e accompagnati dall'orchestrina dei professori del corso musicale (Antonio Dellacà, Marta Valerio, Marcello Nardilli). Il grande coro riunisce gli alunni delle scuole Nicotera, A. Frank, Usellini, Dante Alighieri di Arona e Sandro Pertini di Oleggio Castello, oltre che i ragazzi delle medie, che interpreteranno canti tradizionali e brani iconici come Happy Christmas di John Lennon, All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, e Happy New Year degli ABBA, insieme all’immancabile O Tannenbaum. Il coro sarà accompagnato da eccezionali voci soliste, tra cui Fabio Pollegioni, Daniela Piran, Davide Barbieri e altri artisti.

<Grazie al lavoro congiunto di Comune, Pro Loco, Ascom, Croce Rossa e al supporto dei nostri sponsor, quest’anno molte più vie saranno illuminate per rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia - ha dichiarato il Sindaco On. Alberto Gusmeroli - Oltre al Grande Albero, saranno presenti altri tre alberi collocati nelle rotonde della città, uno a Montrigiasco e uno a Dagnente>.

AroNatale proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti: sabato 7 dicembre, ore 10.30 Natale dei Bambini con letture e laboratori creativi a partire dai 4 anni alla Biblioteca Civica. Giovedì 19 dicembre, ore 21: concerto Gospel con LV Gospel diretto dal Maestro Mocchi al Teatro San Carlo.

Domenica 15 dicembre: Mercatini di Natale e alle 16 spettacolo per bambini, dai 4 anni Dov'è finito Babbo Natale? di e con Andrea Longhi all’ArcheoMuseo. Martedì 31 dicembre, ore 21.30: festa di Capodanno al Lago con BluRadio sul Lungolago di Nassiriya. Mercoledì 1 gennaio, ore 17: Arona come Vienna, Grande Concerto di Capodanno con AMA Symphony al Teatro San Carlo.

La pista di pattinaggio aprirà ufficialmente sabato 23 novembre e sarà a disposizione in piazza del Popolo fino al 19 gennaio 2025.