Ali nell'aria: appuntamento per i più piccoli il 2 settembre a Montrigiasco

Il calendario di "ali nell'aria", rassegna ideata per celebrare i cento anni dell'Aeronautica Italiana, farà tappa sabato 2 settembre con un programma interamente dedicato ai più piccoli presso la frazione aronese di Montrigiasco.

Ali nell'aria

L'iniziativa, che si svolgerà al mattino a partire dalle 10.30, vedrà una serie di proposte multidisciplinari, che attorno al tema del volo saranno specificamente pensate e rivolte ad un pubblico dai 6 ai 14 anni.

Nel corso della mattinata saranno presentati un percorso di letture e uno spettacolo musical-teatrale in cui saranno coinvolti il CRT teatro dell'Educazione di Fagnano Olona nelle persone di Stefania Crignoli e Gian Paolo Pirato, ai quali si unirà per la parte musicale la flautista Stefania Bai, che eseguirà composizioni appositamente scritte per l'occasione dal compositore aronese Marco Bertona.

Al termine dello spettacolo sarà poi allestito un momento di interazione con gli aeromodelli di velivoli radiocomandati del Gruppo San Michele, che illustreranno i segreti di questi affascinanti velivoli in miniatura.

Al termine, sarà possibile per chi lo desidera fermarsi a pranzo, dove a tutti i bambini sarà offerta una fetta di torta.

L'evento è ad ingresso gratuito e si consiglia di effettuare l'iscrizione mandando una mail a: info@sonataorgani.it ed è realizzato in collaborazione con Montrigiasco Nostra, con la biblioteca civica di Arona e con il patrocinio e contributo del Comune di Arona assessorato alla Cultura.

In caso di pioggia, l'evento si terrà presso i locali dell'associazione Montrigiasco Nostra.