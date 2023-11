Alla 27^ Rassegna di cori alpini e popolari di Arona 130 voci unite nel segno della solidarietà

Cinque cori per una serata di solidarietà e supporto ai bambini della Siria. Appuntamento sabato 2 dicembre alle ore 21 nella chiesa di Santa Maria Nascente ad Arona dove cinque cori uniranno le proprie voci per una serata di musica e solidarietà.

Regalare un sorriso a bambini senza infanzia

Alla serata parteciperanno il Coro La Rocca CAI di Arona, promotore della Rassegna corale, il Gruppo Corale ANA Arnica di Laveno, il coro Alpino Sestese di Sesto Calende, il coro Penna Nera ANA di Gallarate e il coro Voci del Rosa di Busto Arsizio.

L’intero ricavato verrà devoluto all’associazione "Per far sorridere il cielo – Claun Il Pimpa ODV", a sostegno della popolazione di Aleppo (Siria) ed in particolar modo per sostenere progetti rivolti all'infanzia dopo le devastazioni della guerra prima e dei tragici eventi tellurici successivamente.

"I nostri cori da sempre sono impegnati sul fronte della solidarietà e la consapevolezza che lo stesso desiderio fosse nel cuore di tutti coloro che cantano ha fatto sì che si delineasse, grazie al Coro Alpino Sestese, promotore del progetto, una cordata corale che coinvolgesse altri cori amici delle città limitrofe, da cui c'è stata immediata disponibilità, con i quali è stata pianificata ed organizzata una serie di concerti iniziati sabato 25 marzo nell’Abbazia di Sesto Calende, proseguiti con i concerti del 15 aprile a Gallarate; 14 ottobre a Busto Arsizio; 28 ottobre a Laveno Mombello, per terminare il 2 dicembre presso la nostra Chiesa collegiata di Arona" fa sapere la direttrice del coro aronese Mariangela Mascazzini.

I tre momenti della serata

La serata prevederà una prima parte in cui ciascun coro eseguirà i propri canti e una seconda in cui i 130 coristi uniranno le proprie voci nella suggestione di un unico grande coro. Durante la serata interverrà il Cav.Marco Rodari (o un suo delegato) noto come "Claun Pimpa", la cui associazione di volontariato opera da anni in quelle terre, al quale verranno affidate le donazioni della serata per un progetto legato ai bambini di Aleppo.

Il Coro La Rocca ospita così l’ultima delle cinque serate dedicate a questo importante progetto e confida nella presenza dei molti amici che seguono i concerti sempre con grande affetto. Quest'anno il canto farà bene tre volte: a chi lo fa, a chi lo ascolta e a chi lo "riceve".

Sarà possibile infatti per chi lo desidera, donare una piccola goccia di solidarietà, alle soglie del Natale, per riaccendere un sorriso e una briciola di speranza negli occhi dei bambini siriani dimenticati dal mondo, che hanno vissuto immani tragedie e ora non hanno più nulla.

Il canale delle donazioni è controllato e garantito: tutte le offerte raccolte verranno infatti dichiarate a fine serata e consegnate direttamente nelle mani del Cav. Rodari, già pronto per il prossimo viaggio in Siria dove porterà il ricavato della serata.

Al termine, è previsto un conviviale e augurale vin brulé offerto dal sempre disponibile e amico Gruppo Alpini di Arona. Serata a ingresso gratuito, con offerta libera.