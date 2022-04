Alla biblioteca di Meina inizia oggi "Vietato non sfogliare"

Cultura e inclusione

Al via l'esposizione di libri per l'infanzia accessibili e dedicati ai temi delle disabilità.

La Biblioteca Civica Don Candido Tara di Meina ospiterà dal 27 aprile all’ 8 maggio 2022 la mostra “Vietato Non Sfogliare”, esposizione di libri per l’infanzia accessibili e dedicati al tema della disabilità. Un percorso espositivo che raccoglie oltre 100 volumi di libri per bambini con bisogni speciali: libri tattili, in lingua dei segni, con marcatori visivi, ad alta leggibilità, in simboli, senza parole, digitali e audiolibri. Per questi bambini tali testi rappresentano un vero e proprio supporto alla lettura, ma soprattutto un ponte verso storie e fiabe altrimenti inaccessibili. I libri esposti non si rivolgono esclusivamente a bambini con esigenze speciali, ma sono adatti a tutti e per questo motivo giocano un ruolo importante nel processo di inclusione tra bambini: la possibilità di condividere con i propri pari conoscenze ed esperienze, entrando nel territorio del piacere, del gioco e della fantasia. I libri accessibili sono ancora troppo poco conosciuti e diffusi e proprio per questo motivo, la mostra ha l’intento di fornire ai bambini con esigenze speciali uno strumento stimolante e versatile di accesso alla lettura e allo stesso tempo di sensibilizzare la collettività al bisogno di inclusione, ponendo l’accento sulla meraviglia della condivisione di storie o fiabe perché l’immaginazione non conosce barriere. La mostra nasce dalla trentennale attività di Area onlus di Torino a sostegno di bambini e adolescenti con disabilità e nella diffusione della cultura dell’inclusione. Il diritto alla lettura per tutti è un suo cavallo di battaglia e la mostra “Vietato Non Sfogliare”, che da ormai 10 anni circola in tutta Italia, ne è un suo frutto insieme al database specializzato ad essa collegato che recensisce e analizza l’intera produzione editoriale accessibile nazionale. “Vietato Non Sfogliare” è vistabile secondo gli orari di apertura della biblioteca:

Martedì: 9:00-12:00, 15:00-18:00

Mercoledì: 9:00-12:00, 13:30-16:30,

Giovedì: 9:00-12:00, 15:00-17:00,

Venerdì: 9:00-13:00, 14:00-18:00

Sabato: 9:00-12:00, 14:00-18:00

Venerdì 29 aprile una serata per discutere sui temi della mostra

Venerdì 29 aprile alle 21.00 la biblioteca organizza una serata per discutere sui temi indagati dall’esposizione: la lettura accessibile per bambini e non solo. La serata è rivolta a docenti, educatori, bibliotecari, genitori, nonni. Interventi di Caludia vernice, Angelarita Miglietta, Mario Armanni. Sarà attivo un servizio di baby sitting per permettere la partecipazione delle famiglie. Sabato 7 maggio alle 10.30 sono programmati letture ad alta voce e laboratori per bambini e famiglie, la partecipazione è gratuita. Le visite guidate per le scuole dell’infanzia e primarie, saranno garantite dai volontari della biblioteca su prenotazione tutte le mattine dal martedì al venerdì. Per info e prenotazioni 0322660724 biblioteca.meina@gmail.com