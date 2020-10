Alla Herno di Lesa sabato e domenica c’è “Apritimoda”

Alla Herno di Lesa nel fine settimana ci sarà “Apritimoda”: nella mappa del racconto per raccontare il genio del Made in Italy.

Sabato 24 e domenica 25 ottobre, in tutta Italia, oltre 70 tra atelier, laboratori e musei apriranno le loro porte ai cittadini per raccontare il genio del made in Italy in fatto di moda. Sul sito www.apritimoda.it, grazie ad una mappa interattiva sarà possibile prenotare la propria visita gratuita. Tra le realtà che hanno aderito all’iniziativa anche l’azienda Herno di Lesa che ha sede in un antico opificio dalla classica struttura ottocentesca. All’interno insieme ai vecchi tavoloni della sala taglio, anche i più moderni macchinari e una collezione di opere d’arte.