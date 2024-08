All'Archeomuseo di Arona serata dedicata alla scoperta di monili e tessuti dei Celti

Mercoledì 21 agosto alle ore 21.00 l'Archeomuseo di Arona ospiterà la conferenza con visita guidata intitolata "Le migrazioni dei Celti attraverso i monili e i resti di tessuto di Dormelletto" tenuta da Elena Poletti Ecclesia, archeologa, progettista culturale e conservatrice del Mu. Me (Museo Archeologico Mergozzo).

Serata all'Archeomuseo

In questa speciale "conferenza in movimento", prendendo spunto dai reperti straordinari restituiti dalla necropoli di Dormelletto e conservati presso l'Archeomuseo, Poletti ricostruirà le migrazioni dei Celti che nella seconda Età del Ferro si insediarono nel territorio. Sarà l'occasione per vedere dal vivo reperti in grado di restituire l'immagine di usi e abbigliamento di oltre 2000 anni fa: parure di cavigliere e bracciali ad ovoli in bronzo, fibule (spille) "a testa elmata", originariamente decorate con incrostazioni di corallo e resti di tessuti antichissimi eccezionalmente conservati per mineralizzazione.

Seguendo i Celti in viaggio con i propri gioielli e tessuti, che rappresentavano all'epoca un vero e proprio segno di appartenenza etnica e una "carta di identità visiva" dell'antichità, si getterà lo sguardo sulla vita e sulla cultura di queste genti.

La rassegna "Viaggi nel tempo e nello spazio"

L'evento fa parte della rassegna "Viaggi nel tempo e nello spazio in una sera di mezza estate" ed è realizzato grazie al progetto "Le palafitte UNESCO. Sviluppo di progetti comuni per la promozione e valorizzazione dei siti italiani", promosso e finanziato dal Ministero del Turismo.

"Sono molto orgoglioso di presentare un altro viaggio nel tempo e nello spazio, questa volta dedicato ai Celti, racconta l'assessore alla Conservazione e Valorizzazione dei Beni Storici Davide Casazza (nella foto in alto) - . Il popolo dei Celti è indubbiamente protagonista indiscusso dei nostri territori e avremo modo di conoscerlo meglio grazie alla Dott.ssa Elena Poletti Ecclesia che ci farà vedere dal vivo reperti in grado di restituire l’immagine di usi e abbigliamento di oltre 2000 anni fa. Giunti al terzo appuntamento di questa rassegna, sono molto soddisfatto del riscontro ottenuto fino ad oggi".

Un quarto ed ultimo appuntamento è atteso per mercoledì 28 agosto sempre alle ore 21.00 dal titolo "In viaggio con le Anfore".

Contatti:

Archeomuseo Khaled al-Asaad, Piazza San Graziano 36, Arona (NO)

E-mail: archeomuseo@comune.arona.no.it;

Website: www.archeomuseo.it

L'evento è gratuito: si consiglia la prenotazione all'indirizzo archeomuseo@comune.arona.no.it