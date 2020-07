Amministrative 2020: Luca Brianti chiederà la riapertura dell’ospedale di Arona

Il candidato Sindaco di Arona Luca Brianti chiederà un incontro al Presidente della Regione Cirio per la riapertura del punto nascite ad Arona e il rilancio dell’Ospedale.

Amministrative 2020: torna in auge l’ospedale

“Mentre Novara e Domodossola potenziano le strutture ospedaliere grazie all’impegno dei loro Sindaci di centrodestra, la Giunta guidata da Monti e Gusmeroli non fa niente per ridare ad Arona e agli aronesi un Ospedale moderno ed efficiente”.

8 anni dalla chiusura del nosocomio cittadino

“Il mio primo impegno da candidato Sindaco di Arona riguarderà un problema che sta molto a cuore a tutti gli aronesi, quello dell’Ospedale. Sono passati ormai 8 anni dalla chiusura dell’ospedale e dalla sua trasformazione in C.A.P.. La Giunta guidata da Monti e Gusmeroli ci ha raccontato per anni che era una chiusura inevitabile, anche se nel programma del 2010 avevano parlato di “Sostegno nelle opportune sedi di un incremento dei servizi ospedalieri”.

A Domodossola e Novara arrivano nuovi ospedali, e Arona?

“Negli ultimi anni alcuni comuni piemontesi hanno mantenuto e potenziato i servizi e le strutture ospedaliere, perché i Sindaci di quei Comuni si sono battuti con tutte le loro forze, mentre Arona si é rassegnata senza reagire. Vedo un ex Sindaco e il futuro candidato Monti che fanno troppo per le piccole cose e poco per le cose grandi come l’ Ospedale o il Lido di Arona. Perché l’ex Sindaco di Arona non chiede a gran voce un nuovo Ospedale, magari in Partenariato pubblico Privato(PPP) come è avvenuto per la Città della Salute di Novara? Perché non si batte con tutte le sue forze per Arona e per gli aronesi?

Comitato di cittadini

“Io sono nato ad Arona e credo sia un peccato che non ci siano più cittadini nati ad Arona come il sottoscritto. Invito gli aronesi a uscire da questo torpore degli ultimi 10 anni, ad informarsi bene sulle scelte politiche di chi li governa e a formare un comitato di cittadini che abbia come fine ultimo quello di chiedere a gran voce un nuovo e moderno Ospedale ad Arona, così come fanno i cittadini degli altri Comuni, guidati dai loro Sindaci. Cari aronesi, non credete a chi dice che l’ Ospedale ad Arona non serve, che costa troppo e che é meglio andare a Borgomanero.