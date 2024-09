Amministrazione, Pro Loco e associazioni insieme per gli eventi del 2025 ad Arona

Incentivare il territorio e supportare gli eventi turistici, musicali e culturali che verranno organizzati. Una riunione, quella che si è svolta l'alta sera tra la giunta di Arona, alcuni consiglieri comunali e il Direttivo Pro Loco, per continuare a promuovere la città, valorizzando le peculiarità del territorio e favorendo l’aggregazione con eventi di richiamo locale e sovracomunale, dando lustro alla città durante tutto l’arco dell’anno. L’intento è quello di proseguire nella sinergia già in essere allo scopo di valorizzare la città con iniziative in grado di generare socialità, incontro e relazione.

Eventi 2025

In particolare, Comune e Pro Loco lavoreranno congiuntamente insieme alla CRI, all’Ascom e alle associazioni del territorio per valorizzare ancora di più gli eventi tradizionale, idearne di nuovi, per realizzare attività in grado di richiamare pubblico e favorire la crescita della comunità, oltre ad organizzare manifestazioni ricreative, artistiche, culturali e sociali.

“La volontà è quella di “espandere” la città, valorizzando ogni sua area – spiega il sindaco Alberto Gusmeroli. L'obiettivo è quello di favorire uno sviluppo turistico ed economico più omogeneo ed inclusivo, spostando il baricentro urbano nella zona dei giardini pubblici e lungolago di Nassiryia, evitando eventi il sabato sera. E’ importante continuare a lavorare insieme, per dare vita ad eventi unificati, in modo da creare una spinta sinergica che coinvolga l'intero territorio. Questo approccio è volto a dare maggiore visibilità non solo alla città, ma anche alle aree circostanti, valorizzando l'intero comprensorio.

Lavoreremo insieme per estendere la durata della stagione turistica, incrementando la possibilità di utilizzare gli spazi a disposizione durante tutto l'anno. In tutto questo è cruciale la comunicazione da parte dell’amministrazione e della Pro Loco per la promozione delle attività e degli eventi. L'obiettivo è dunque quello di trasformare la città in un luogo attivo e vitale durante tutto l'anno, capace di far vivere ogni parte del suo territorio. Il supporto della Pro Loco e delle altre associazioni nel coordinamento di importanti manifestazioni che ogni anno si svolgono sul territorio rappresenta una garanzia per la nostra città. Il Comune resta aperto ad ogni ulteriore proposta che possa portare valorizzazione al territorio ed essere di richiamo per la nostra città, come recentemente avvenuto con “ARONA INSIEME ON STAGE”, organizzato in collaborazione con la Croce Rossa, la Prefettura, Protezione Civile, Aib, Avis e tutti i volontari. Stiamo già lavorando per il 2025: proporremo uno spettacolo mai fatto prima: i DRONI ILLUMINATI, eventi sempre più innovativi, mai visti sul nostro Lago, privilegiando i giorni di giovedì e venerdì. Stiamo già lavorando per l’edizione 2025 di “ARONA INSIEME ON STAGE” e la cabina di regia per tutti gli eventi verrà già anticipata a fine di quest’anno. Intanto pensiamo al Natale e a organizzare la festa di Capodanno nella nostra città”.

Le parole del presidente della Pro Loco

“E’ stata una riunione propositiva, con una grande condivisione di idee. Pro Loco è aperta alla realizzazione di nuovi eventi, e come ha confermato il Sindaco e la Giunta, ci tiene a mantenere quelli che fanno parte delle nostre tradizioni – afferma Alberto Tampieri, Presidente di Pro Loco – Da parte nostra concordiamo con l’idea di sviluppare gli eventi lungo tutta la città e nel corso di tutto l’anno. La Traversata è l’unico evento che dovrà rimanere in Piazza del Popolo e condividiamo l’idea di “spostare” la Notte Rosa lungo tutta la città. Abbiamo inoltre accolto con grande soddisfazione l’idea di coinvolgere tutte le altre associazioni per realizzare gli eventi. Un’organizzazione unitaria che deve essere organizzativa, nel senso tecnico del termine, di condivisione dei programmi e nella gestione degli eventi”.

“Ci vedremo periodicamente perché siamo partiti nel modo giusto - conclude Gusmeroli”.