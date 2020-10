Ancora una settimana per visitare la mostra collettiva di Arte ad Arona

Ancora una settimana di tempo a disposizione per poter ammirare le opere esposte allo Spazio Moderno.

Ancora una settimana per la collettiva di Arte ad Arona

E’ stata inaugurata sabato 26 settembre e sarà visitabile fino all’11 ottobre l’esposizione dal titolo “Luci e colori d’autunno”, la collettiva dei soci di ArteAdArona. Come ogni anno la mostra è stata allestita allo Spazio Moderno, gremito durante l’inaugurazione. Ovviamente non è mancato il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio, ma la presenza di numerosi visitatori nella giornata di apertura ha rappresentato per i soci di ArteAdArona un successo: “Non ci aspettavamo tanta gente – ha raccontato Nicoletta Bazzi, segretaria dell’associazione – è stata una bella inaugurazione. Partecipano alla collettiva 40 artisti, praticamente tutti i soci di ArteAdArona, e le opere esposte sono circa 80. Negli anni siamo cresciuti tanto: non solo a livello di iniziative e di idee, ma anche come gruppo. Una novità di questa collettiva è data proprio dalla presenza di giovani artisti, anche non italiani. Stiamo diventando internazionali e questa è una cosa piacevole. Non ci aspettavamo queste new entry vista la complessa situazione che si è creata quest’anno. Invece questi giovani che hanno voluto entrare nel nostro gruppo ci hanno fatto una bella sorpresa”.

Oltre 40 artisti in mostra

La mostra raccoglie artisti diversi, portatori di esperienze e stili differenti. Ad unire tutte le opere sono però i colori caldi propri della stagione autunnale, non solo presenti nei paesaggi dipinti, ma protagonisti anche delle più differenti creazioni. Alcune delle opere sono state realizzate proprio in occasione della collettiva, altre invece sono nate in precedenza e sono poi state scelte per l’esposizione. Nicoletta Bazzi, ad esempio, ama rappresentare i volti e due dei suoi quadri sono stati realizzati proprio per “Luci e colori d’autunno”.

Protagonisti anche i bambini

Nell’ultimo weekend di “Luci e colori d’autunno” lo Spazio Moderno ospiterà la premiazione del concorso per bambini indetto durante il periodo di lockdown intitolato “Il mio mondo dentro casa”. Sono stati 25 i bambini che hanno partecipato con la realizzazione di disegni che hanno voluto raccontare le sensazioni provate durante i mesi più difficili della diffusione del Covid-19. I loro disegni sono stati esposti insieme alle opere dei soci dell’associazione e la premiazione si svolgerà sabato 10 ottobre. È possibile visitare “Luci e colori d’autunno” dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e nel weekend anche dalle 10 alle 12.