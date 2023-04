Aperte le iscrizioni per la Camminar mangiando a Borgo Ticino

La manifestazione organizzata dalla Pro loco del paese sarà alla scoperta delle bellezze del Bosco Solivo e delle tradizioni enogastronomiche del territorio.

Torna la Camminar mangiando del Bosco Solivo

E’ in programma per il 14 maggio la seconda edizione della Camminar Mangiando del Solivo, la manifestazione gastronomica e ricreativa organizzata dalla Pro loco di Borgo Ticino con il patrocinio del Comune, in collaborazione con l’Ente Parco del Ticino e il sostegno dell’oratorio dell’allegria don Giacomo Boschetti, l’Unpli, l’Aib del paese, Atl, la Provincia, Cella Vinaria e Ca’ Nova.

Una camminata di 11,5 chilometri

Ai partecipanti sarà proposta una camminata di circa 11,5 chilometri (difficoltà T), lungo un percorso adatto a tutti con diverse tappe. I bambini dagli 0 ai 6 anni saranno graditi ospiti della manifestazione e per loro è prevista una tariffa dimezzata rispetto a quella degli adulti. Alle 8 è prevista la registrazione degli iscritti al parco del Volontariato (bar Arena), mentre le prime partenze sono in programma verso le 8.30.

La prenotazione è obbligatoria

La prenotazione per la manifestazione è obbligatoria con il pagamento entro domenica 8 maggio. Il pagamento può essere effettuato presso la Casa delle associazioni (lato polizia municipale) dalle 9 alle 12 di lunedì, martedì, giovedì e sabato. L’iscrizione può essere registrata anche mandando una mail con il numero dei partecipanti all’indirizzo di posta elettronica prolocoborgoticino@gmail.com. In caso di maltempo verrà consegnato un voucher per la Festa delle Regioni e delle Nazioni del 17 giugno a Borgo Ticino. Per informazioni è possibile scrivere alla mail prolocoborgoticino@gmail.com o chiamare il numero 351.3041247.