Arona aderisce al progetto “Conosci il tuo lago”

Anche quest’anno, su proposta dell’Assessorato al Turismo, la Giunta Comunale ha rinnovato l’adesione al progetto ideato e promosso dalla Direzione di esercizio della Navigazione sul Lago Maggiore “Conosci il tuo lago” che già da diversi anni riscuote un grande interesse e offre una speciale scontistica riservata ai cittadini residenti nelle città che si affacciano sul lago.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di incentivare i cittadini residenti sul lago ad “usufruire del servizio pubblico di navigazione di linea come mezzo integrativo alla viabilità stradale, stimolando allo stesso tempo la conoscenza e la valorizzazione del territorio”.

L’Assessore al Turismo Chiara Autunno sottolinea “Il lago rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro territorio, sia in termini di svago che di mobilità; viviamo in luoghi meravigliosi che dovremmo imparare a conoscere meglio per sentirci turisti a casa nostra; l’iniziativa a cui abbiamo scelto di aderire è l’occasione per lasciarci invogliare a vivere ed esplorare il nostro lago che, soprattutto negli ultimi anni, ha visto un notevole incremento nelle presenze turistiche”.

