Arona ciclo incontri per la Società operaia di mutuo soccorso

Novità in vista sul fronte culturale per tutta la città

Società operaia mutuo soccorso

Dopo un periodo di stasi riprendono infatti a pieno regime le attività della Società operaia di mutuo soccorso di Arona. Il ciclo di incontri del sodalizio è cominciato venerdì 14 aprile, alle 21 con la serata dal titolo “Birra 100 venti, racconti nel bicchiere”, a cura del maestro birraio Oliviero.

Sabato 22 aprile invece sarà la volta dell’incontro dal titolo “Cuciniamo la tradizione, il nostro pesce di lago in carpione”, che avrà come protagonista il cuoco Gianluca Fantini. Presso la cucina del suo ristorante, “Il Gatto blu” di Fosseno di Nebbiuno, lo chef accoglierà un massimo di 12 persone. E’ possibile effettuare la prenotazione chiamando al numero 0322.58514.

Infine venerdì 19 maggio, sempre alle 21, l’esperto di piante Giancarlo Fantini presenterà il libro “Vegetali, selvatici, commestibili”. Seguirà, in data da concordare con i partecipanti, un’escursione per effettuare il riconoscimento delle piante in questione. Quest’ultimo incontro e il primo saranno a ingresso libero, mentre il secondo, quello al Gatto Blu, sarà a ingresso limitato.

Gli incontri organizzati dai volontari rappresentano un modo per rivitalizzare un’associazione con una storia molto lunga e interessante. "La nostra Società operaia di mutuo soccorso - dice il presidente, Alessandro Alganon - è ancora oggi il più antico sodalizio in attività ad Arona, nato nel lontano 1866. Con l’arrivo della pandemia le nostre attività si sono un po’ fermate, ma ora abbiamo intenzione di rilanciare il progetto con questo ciclo di incontri culturali. Resta salda la collaborazione con Arte ad Arona, che svolge le attività nella nostra sede. Noi siamo raggiungibili dall’ingresso al civico 36 di via Martiri della Libertà, mentre Arte ad Arona ospita mostre ed eventi al civico 38. Abbiamo cercato con questo primo ciclo di incontri, di organizzare una serie di iniziative originali e interessanti per il pubblico più vasto possibile".