“Arona fuori dal comune”: primo incontro su tematiche ambientali

“Arona fuori dal comune” il nuovo gruppo che si è costituito per promuovere una cittadinanza attiva e stimolare il dibattito pubblico in occasione delle prossime elezioni amministrative, organizza un primo incontro pubblico dedicato ad ambiente e territorio. L’incontro si svolgerà mercoledì 19 febbraio alle 21 al Circolo Wood di via Roma.

Primo incontro

Parteciperanno l’Ente parchi ticino e lago maggiore, il movimento Volt e alcune associazioni locali tra le quali gli Amici del lago, gli Amici della Rocca, la Cooperativa sociale risorse di Verbania e la Fiab (Federazione italiana amici della bici). Nel corso della serata interverrà in videoconferenza anche un rappresentante dell’associazione “Comuni virtuosi”.

“Non potendo affrontare nel dettaglio tutte le questioni legate alla politica ambientale – fanno sapere i promotori – si cercherà di offrire un quadro generale che dia conto delle principali criticità, soffermandosi in particolare su qualità delle acque fluviali e lacustri, risparmio energetico, riciclo dei rifiuti, mobilità sostenibile e su alcuni progetti di valorizzazione del territorio dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. L’incontro è aperto a chiunque voglia portare il proprio contributo personale. L’obiettivo è, infatti, di raccogliere bisogno e aspettative e individuare proposte operative e buone prassi da sottoporre all’attenzione dei candidati alle prossime elezioni”.