Arona le attività della biblioteca ad agosto

Prosegue l’attività della biblioteca, dove, anche nel mese di agosto, si possono trovare tante novità

editoriali sia per adulti che per i bambini, pronte per essere prese in prestito: dalle detective stories con Markaris, Deaver, Cooper, Cassar Scalia e molti altri, passando per i romanzi romantici con Quinn, Sparks e Nunn, ma anche la saggistica divulgativa con “100 cose che abbiamo perso per colpa di internet”, “Wa: la via giapponese all’armonia” e “Così non schwa: limiti ed eccessi del linguaggio inclusivo”.

Altre iniziative

Se siete pronti per nuovi viaggi, non solo letterari, si possono trovare guide turistiche aggiornate, ma anche “In bicicletta: l’Europa su due ruote” e “Borghi da vivere” (edizione 2022).

L’elenco completo delle novità dell’ultimo mese si trova qui.

Non mancano le novità di lettura per i più piccoli e le bibliografie con i libri per le letture estive rivolte ai bambini e ragazzi che frequentano le scuole, aggiornate con le ultime richieste per l’estate 2022.

Inoltre grazie al sistema bibliotecario BANT del quale la biblioteca di Arona è parte integrante, si può contare sul prestito interbibliotecario settimanale che permette agli utenti di accedere ad un catalogo ancora più vasto con la consegna del volume presso la biblioteca stessa di Arona e l’accesso al catalogo informatico con ebook (appena aggiornati con le ultime novità) e all’edicola digitale (comodissima durante le ferie) con la lettura gratuita dei principali quotidiani nazionali e periodici maggiormente diffusi.

https://bant.erasmo.it/

https://bibliotechebant.medialibrary.it

I servizi sono gratuiti, previa iscrizione, che può essere fatta presso la biblioteca civica sen.avv.Carlo Torelli durante gli orari di apertura, tramite mail richiedendo il modulo (biblioteca@comune.arona.no.it) o

come preiscrizione online al seguente link:

https://bant.erasmo.it/iscrizione-e-servizi-web/

Si ricorda che la biblioteca sarà chiusa per ferie dal 9 al 20 agosto 2022, ma i servizi online saranno sempre attivi 7 giorni su 7 e ad ogni ora.