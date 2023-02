Arona nuovo comune capofila per il Coordinamento Nati per Leggere Ovest-Ticino

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

I dettagli

Il Coordinamento Ovest Ticino, nasce nel 2004 per la lungimiranza dei Comuni di Bellinzago Novarese, Cameri e Galliate. A questo primo nucleo si aggiungono nel 2005 Castelletto Sopra Ticino e Oleggio, nel 2007 Romentino, nel 2009 Cerano, nel 2010 Trecate, nel 2017 Sozzago, nel 2018 è la volta di Marano Ticino.

Nel 2019 sottoscrivono l’accodo Arona e Borgo Ticino e infine, nel 2022 con Mezzomerico e Varallo Pombia il coordinamento arriva a coinvolgere 14 Comuni della provincia di Novara che includono complessivamente una popolazione di 120.000 abitanti di cui 6.845 bambini compresi tra 0 e 6 anni.

In base al principio di rotazione dei comuni capofila, dal 2023, con delibera 149 del 21/09/2022, il Comune di Arona diviene capofila del progetto, ricoprendo la carica dopo Cameri (fino al 2015), Gallate (dal 2016 al 2020) e Oleggio (dal 2020 al 2022). L’assunzione del ruolo di Comune capofila ha comportato la progettazione, in concerto con gli altri Comuni aderenti e la possibilità di partecipare al bando della Compagnia di San Paolo ottenendo, come per gli anni precedenti, un cospicuo contributo che premetterà lo svolgimento di diverse iniziative rivolte ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie.

L’anno parte con la distribuzione del Calendario 2023, realizzato in collaborazione con il coordinamento Nati per Leggere del VCO, presso le scuole dell’infanzia, i nidi e i servizi di tutti i comuni aderenti. Il calendario del 2023 ha come tema gli animali ed è stato tradotto in 12 lingue, oltre che l’italiano. Presto sarà disponibile anche una versione audio/video in tutte le lingue presenti, inquadrando il qrcode stampato sul calendario.

I bambini che non frequentano il nido o le scuole ad Arona e che hanno da 0 a 6 anni, possono ritirare il calendario in biblioteca durante gli orari di apertura.

Chiara Autunno, Assessore alla Cultura e Istruzione, evidenzia: “Il programma Nati Per Leggere deve essere visto come una risorsa e un’ opportunità per le famiglie, un programma che mira a promuovere la lettura ad lta voce, abbattendo qualsiasi barriera sociale ed economica e diventando strumento di sviluppo cognitivo ed emotivo. Esserne capofila è una grande responsabilità, ma fondamentale sono la collaborazione fra tutti gli enti coinvolti e il lavoro dei nostri eccellenti bibliotecari”.