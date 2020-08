Arona oggi ricomincia il Cinema all’aperto

Anche quest’anno torna “E…state al cinema”, rassegna cinematografica organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arona che ormai da alcuni anni vede la Piazza San Graziano trasformarsi in un cinema all’aperto.

Cinema all’aperto

L’iniziativa prevede quattro proiezioni che si terranno ogni giovedì dal 6 al 27 agosto dalle ore 21.30

La rassegna avrà inizio giovedì 6 agosto con la proiezione di L’amore all’improvviso – Larry Crowne, una commedia romantica che vede protagonista Tom Hanks nei panni di Larry Crowne che quando improvvisamente viene licenziato decide di ricominciare a studiare. Nel college locale conosce una comunità di emarginati alla ricerca di un futuro migliore e Mercedes Tainot, un’insegnante ormai demotivata: quest’esperienza gli farà trovare una nuova ragione di vita.

Proseguirà giovedì 13 agosto con IL GGG – Il Grande Gigante Gentile, film d’animazione adatto alle famiglie in cui Sophie, una ragazzina di dieci anni, viene rapita dal grande gigante gentile e portata nel suo mondo. Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose meravigliose.

Il film del terzo incontro, previsto per giovedì 20 agosto, sarà Made in Italy, un film drammatico del 2018, scritto e diretto da Luciano Ligabue. Il film si ispira all’omonimo album, con al centro il personaggio di Riko, definito da Ligabue un suo alter ego: «una delle vite che avrei potuto fare io se non fossi diventato un cantante».

Ultimo appuntamento cinematografico si terrà giovedì 27 Agosto con Tarzan – The Legend starts here, film d’animazione basato sulla celebre storia di Tarzan.

Così l’Assessore alla Cultura Chiara Autunno

“La rassegna di cinema all’aperto è ormai diventata una tradizione dell’estate aronese con proposte che si rivolgono sia ai più piccoli che ad un pubblico più adulto e anche quest’anno, nel pieno rispetto delle disposizioni in vigore, la Piazza San Graziano è il luogo ideale per questo evento che il pubblico dimostra sempre di

apprezzare”.

L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo le proiezioni verranno annullate.