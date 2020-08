Arona questa sera in piazza San Graziano “Carmen”

Nell’ambito del Festival Internazionale di Terra e Laghi 2020, nella serata di sabato 1° agosto in piazza San Graziano verrà proposto uno spettacolo di Silvia Priori dopo un emozionante tour europeo in Italia, Svizzera, Germania, Francia, Austria, Slovenia che vede la regia di Kuniaki Ida, la partecipazione della ballerina Maria Rosaria Mottola e la mezzosoprano Tania Pacilio.

Carmen

Una travolgente versione in chiave teatrale dell’ opera lirica di Bizet ispirata a “Carmen” di Prosper Mérimée in cui il teatro si mischia col canto lirico e il flamenco.

Carmen è un amore gitano che nasce, cresce e muore in cuori ardenti ed impetuosi e che tocca i vertici più alti della drammaticità. In un mondo fatto di zingari, di osti e di contrabbandieri. Carmen è un personaggio possibile, non è uno stereotipo di donna, ma una persona conscia della propria sensualità traboccante, della propria personalità, e sarà la prima donna protagonista che dirà al

pubblico “Carmen libera è nata, e libera morrà”.

L’Assessore alla Cultura Chiara Autunno commenta: <L’anno che stiamo attraversando è certamente un periodo non facile e solo piano, piano, stiamo tutti cercando di trovare una “nuova normalità”. Rispetto alle stagioni trascorse, il calendario estivo è molto ridotto, ma abbiamo voluto proporre alcuni eventi di qualità, nel pieno rispetto delle disposizioni in vigore. Benché ci siano nuove, fondamentali regole da

rispettare, sia per gli organizzatori, che per il pubblico, essere entrati a far parte del festival è stata un’ottima opportunità che, anche quest’anno, merita di essere colta>.

INGRESSO GRATUITO.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonando al Comune al numero 0322.231269