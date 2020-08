Arona ragazzo cammina sui binari in stato confusionale: soccorso da Cri e carabinieri

Arona ragazzo cammina sui binari in stato confusionale: soccorso dalla Croce Rossa di Arona e dai carabinieri.

Vedendo l’ambulanza della Croce rossa di Arona con i lampeggianti accesi proprio di fronte alla stazione sono stati in molti i passanti che nella serata di martedì 28 luglio si sono chiesti che cosa stesse accadendo. Gli operatori della Cri sono intervenuti in seguito a una chiamata al 118 che segnalava la presenza di un ragazzo, da poco maggiorenne, sui binari dello scalo ferroviario aronese. Il giovane, pare un ragazzo in cura psichiatrica, era in stato confusionale e si è spostato nel sottopassaggio una volta che è stato raggiunto dagli uomini della Croce rossa. Ad un certo punto sul posto sono arrivati prima i genitori e poi anche due carabinieri della stazione di viale Baracca. L’allarme è rapidamente rientrato e non è stato necessario ricoverarlo in struttura.