Arona ripartono le attività in biblioteca

La biblioteca parte con la programmazione delle iniziative dedicate ai più piccoli.

I dettagli

Con il mese di febbraio ampia scelta di incontri pomeridiani e al sabato mattina, si inizia sabato 11 febbraio con il primo incontro di inglese con il metodo Hocus & Lotus e la magic teacher Vera Cattaneo: piccole pillole di inglese per i bambini da 4 a 10 anni suddivisi in tre incontri per ciascuna fascia di età e sempre al sabato mattina, per maggiori informazioni riguardo ai turni e all’età di riferimento contattare la biblioteca.

Per chi preferisce il francese martedì 21 febbraio alle ore 17.00 Sylvie Derieux proporrà ai bambini dai 7 ai 10 anni attività e curiosità sulla cultura francese in lingua.

Mercoledì troviamo invece il club di lavoro a maglia e ai ferri “Gomitolo” per i bambini da 8 a 10 anni tenuto da Cristina Magrin, primo incontro il 15 febbraio alle 16.45.

Interviene Chiara Autunno, Assessore alla Cultura e Istruzione: “Tante competenze, altrettante

attività e proposte che vogliamo offrire agli utenti della nostra biblioteca con l’obiettivo sia di fidelizzare chi già conosce questa vivace realtà, che di avvicinare chi ancora non ne ha avuto modo. Il nostro desiderio è quello che la biblioteca venga vista e vissuta come luogo di crescita e scambio culturale in ogni sfaccettatura possibile".