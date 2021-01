Arona sarà set di serie tv, film e documentari

Con l’anno nuovo, Arona si prepara a diventare il set cinematografico di serie tv, documentari e film.

Così l’assessore Chiara Autunno

«L’assessorato al turismo del comune di Arona ha fra le proprie missioni quella di promuovere il territorio attraverso una pluralità di azioni fra cui l’inserimento in una programmazione di progetti cinematografici, televisivi e audiovisivi” – spiega l’assessore di competenza >tag_nome<Chiara Autunno>res<​​​​​​​ – A tale scopo, nella seduta di giunta del 21 dicembre 2020, è stato approvato un protocollo di intesa con la “Fondazione Film Commission Torino Piemonte”, fondazione pubblica senza fini di lucro di cui Regione Piemonte e Città di Torino sono fra i soci fondatori e che svolge il ruolo di tramite fra i produttori e le papabili località».

L’assessore Autunno prosegue: «Negli ultimi anni, la nostra città è già stata teatro di produzioni televisive italiane ed internazionali e ora potrà vantare la partecipazione alla prestigiosa vetrina di Film Commission il cui ruolo è quello di promuovere il territorio, obiettivo comune alla nostra amministrazione. La proposta di Fondazione Film Commission Torino Piemonte di stipulare una convenzione, gratuita e di durata triennale, per la realizzazione di attività di sviluppo del territorio e delle sue risorse attraverso le riprese cinematografiche, televisive ed audiovisive in genere, è stata accolta con grande entusiasmo per l’importante ricaduta positiva dal punto di vista di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale».