Arona servizio di biblioteca a domicilio

La Biblioteca Civica” a domicilio”.

Così l’assessore Autunno

“A causa dell’emergenza Covid -19, la Bilbioteca è chiusa al pubblico ormai da diversi giorni, ma l’Amministrazione ha però ritenuto che un’importante istituzione culturale della città come la Biblioteca dovesse comunque essere a servizio della cittadinanza anche in questi momenti. Così come il Museo continua a proporre approfondimenti virtuali sui principali strumenti social, la Biblioteca si sta attivando per un supporto concreto ai lettori aronesi per rendere queste giornate di distanziamento sociale più piacevoli”.

Le modalità

Gli iscritti alla Biblioteca potranno prenotare online i libri (max 3 per un periodo di prestito di 3 settimane) attraverso la home page del sito del comune www.comune.arona.no.it alla voce ”biblioteca online” entro il giovedì mattina di ogni settimana, per poter dare ai dipendenti comunali il tempo necessario di evadere le richieste.

Il sabato, un volontario del coc (centro operativo comunale) consegnerà i libri prenotati dagli utenti direttamente a casa, lasciando il sacchetto contenente i libri davanti alla porta, dopo aver suonato il campanello. Analogamente avverrà la restituzione dei libri.

Attenzione

I volontari sanno di NON entrare in casa degli utenti, quindi chiunque chieda di entrare in casa NON è un incaricato comunale!

Per coloro che non hanno a disposizione un PC, è possibile prenotare telefonicamente al 0322/231.190 dal lunedì al giovedì. In tali orari sarà anche possibile, in via del tutto eccezionale, iscriversi alla biblioteca.

Il servizio di consegna libri a domicilio è fornito unicamente sul territorio del comune di Arona.