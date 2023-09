Arona-Stresa-Arona: si scaldano i motori per la Rievocazione della corsa più antica d'Italia

Si scaldano i motori della IV Rievocazione Storica della corsa automobilistica più antica d’Italia 9 – 10 settembre 2023.

Rievocazione

Nel weekend avrà luogo la IV edizione della Rievocazione Storica "Arona - Stresa - Arona", la corsa automobilistica più antica d'Italia. Nei giorni 9 e 10 settembre, le pittoresche rive del Lago Maggiore si animeranno con la presenza delle più affascinanti e prestigiose vetture d'epoca costruite fino al 1925, che si riuniranno per rivivere il percorso originario del 1897.

Saranno circa 25 le preziose auto d’antan che prenderanno parte alla manifestazione, tra queste la Oldsmobile Curved Dash del 1902 e la Renault Voiturette Type C del 1900, caratterizzata da un motore (numero 1230) monocilindrico, 4 tempi da 3,5 CV, auto da corsa appartenuta a Louis Renault e costruita appositamente per essere esibita alle competizioni dell’epoca. Non da meno la presenza delle due Lancia Theta del 1914, sopravvissute alla Prima Guerra Mondiale e rimaste in produzione per circa 5 anni, dal 1913 sino al 1918, per un totale, numero non esiguo per quei tempi, di 1696 unità. Morgan Motors, inoltre, parteciperà con due modelli threewheeler simili, uno del 1923 e uno del 2023; sono poche le marche che possono vantare due auto simili a distanza di 100 anni.

Queste autentiche opere d'arte su quattro ruote non sono solo reperti museali da ammirare, ma possono ancora infondere emozioni al pubblico circolando per le strade panoramiche dei caratteristici borghi di Arona, Stresa, Meina, Lesa, Solcio di Lesa e Belgirate. In queste località storiche le auto faranno brevi soste dando l'opportunità ai driver di godersi panorami mozzafiato e far riposare i motori.

Il percorso

L'evento prenderà il via sabato 9 settembre alle ore 10:00, quando gli equipaggi si raduneranno sul Lungolago Caduti di Nassirya ad Arona. Le vetture saranno esposte fino alle 12:00, orario della partenza ufficiale.

Federico Monti, sindaco di Arona, dichiara - "Incredibile e ineguagliabile questa manifestazione si erge come faro di storia e cultura, un tesoro irripetibile per chi ama le auto d'epoca. È il vanto del progresso nell'industria automobilistica, un caleidoscopio di opere d'arte uniche in tutto il loro splendore. L'evento Arona – Stresa – Arona non è solo un appuntamento, è il battito pulsante del nostro territorio, un'opportunità che non possiamo permetterci di perdere. Orgogliosamente la nostra città danza al centro di questo straordinario spettacolo, come protagonista incrollabile in questo affascinante panorama di iniziative che si fa sempre più avvincente".