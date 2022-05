Arona torna il Festival Organistico Internazionale

Rassegna

Quattro gli appuntamenti a giugno.

L'Associazione culturale “Sonata Organi”, è lieta di presentare il calendario della sedicesima edizione del festival organistico internazionale di Arona, che sarà articolato in quattro appuntamenti nei venerdì sera dal 3 al 24 giugno 2022 presso la collegiata di Santa Maria di Arona con ingresso libero ed inizio alle ore 21.00.

La nuova edizione

Christian Tarabbia, direttore artistico del festival introduce la nuova edizione della rassegna aronese: “siamo lieti di poter tornare dopo il lungo periodo di restrizioni e limitazioni ad accogliere nuovamente il nostro pubblico con la capienza piena della collegiata. In questo anno la nostra associazione ha rinnovato il consiglio direttivo e sono certo che anche il nostro pubblico potrà cogliere una ventata di nuove iniziative, a cominciare da quella in programma sabato 28 maggio alle ore 10.30 presso la biblioteca comunale di Arona sita in Piazza San Graziano, dove grazie alla collaborazione con la direzione e il personale della biblioteca promuoveremo un incontro aperto alla cittadinanza in cui la parola si abbinerà alla musica con letture e ascolti pensati attorno a un comune denominatore. In questo modo ci auguriamo di creare un evento che possa essere un “antipasto” alla rassegna concertistica che prenderà il via la settimana successiva, ma soprattutto desideriamo relazionarci e creare una rete culturale con una realtà dinamica come quella della biblioteca di Arona. Un’altra importante novità per quest’anno è stata la scelta di spostare al venerdì sera i concerti che prima si tenevano al sabato, augurandoci in questo modo di poter garantire anche un accesso più agevole ad Arona al nostro pubblico. Altre iniziative sono in fase di studio, ma per ora preferisco non svelare nulla e riservare la sorpresa per chi verrà fisicamente ad assistere ai concerti. Quest’anno, inoltre, sarò coinvolto nel festival organistico anche in qualità di interprete in occasione del terzo concerto del 17 giugno, durante il quale presenterò la mia ultima registrazione discografica dedicata all’ ”eredità di Johann Sebastian Bach” attraverso la musica e le composizioni dei figli e dei principali allievi, che è stata pubblicata qualche mese fa dalla casa itali-giapponese “Da Vinci Classics”.

Nei quattro gli appuntamenti che si terranno nelle serate del 3, 10, 17 e 24 giugno presso la collegiata di Santa Maria troveranno come sempre spazio concertisti italiani e esteri di valenza internazionale che sapranno presentare aspetti diversi della letteratura organistica e che permetteranno di udire le molteplici possibilità timbriche dell’organo Dell’Orto e Lanzini.

