AroNatale alla biblioteca di Arona: gli appuntamenti

Con l’avvicinarsi del Natale ritornano le letture a tema in biblioteca ad Arona dedicate ai più piccoli.

Gli appuntamenti

Si parte il sabato 7 dicembre alle ore 10.30 con una lettura teatralizzata con laboratorio a cura di Paola Zarini dal titolo “La magia del Natale!”, i partecipanti realizzeranno una pagina di libro e/o un popup a tema natalizio che riprende una delle storie ascoltate (per i bambini dai 6 ai 9 anni).

Si prosegue sabato 14 dicembre, dalle ore 10.30 con letture e storie raccontante dalle volontarie del Progetto Nati Per Leggere e dalle volontarie della biblioteca. I bambini in piccoli gruppi differenziati per età si ritroveranno ad ascoltare e leggere insieme le storie più belle sul Natale. Età di riferimento 2-8 anni.

Si conclude sabato 21 dicembre dalle ore 10.30 con Sara Ghioldi che proporrà ai bambini dai 6 anni “Le straordinarie avventure di Alce Guastavo e del suo amico Babbo Natale!

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: " Le tante iniziative natalizie della biblioteca sono occasioni uniche per regalare ai bambini momenti di gioia e creatività attraverso la magia delle storie. La biblioteca diventa un luogo speciale dove tradizione e immaginazione si incontrano, rafforzando il legame con la comunità e il piacere della lettura. Un ringraziamento speciale ai volontari e a tutti coloro che rendono possibile tutte queste belle iniziative: un segno concreto dell'impegno per diffondere cultura e valori autentici durante il periodo più bello dell’anno “.

Tutte le attività sono gratuite, per i laboratori del 7 e del 21 è necessaria la prenotazione.