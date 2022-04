Arriva la primavera: riprendono i laboratori per i più piccoli in biblioteca ad Arona

Nati per leggere

Appuntamento sabato 9.

La biblioteca civica di Arona inizia la programmazione degli eventi in presenza per il 2022, partendo dai bambini, con una lettura a cura delle volontarie Nati per Leggere.

Riparte Nati per leggere

L’assessore alla Cultura, Chiara Autunno racconta: “Quale modo migliore di dare il benvenuto alla bella stagione se non con un incontro dedicato ai bambini, tanti sono i piccoli utenti che stanno imparando a godere dei servizi della biblioteca e delle attività che insegnano loro a sviluppare e a condividere il piacere della lettura. Il personale della biblioteca e le volontarie del progetto Nati Per Leggere sono pronti a dare il via ad un nuovo anno carico di iniziative e servizi per tutti i nostri utenti.”.

L’incontro, in collaborazione con il coordinamento nati per Leggere Ovest Ticino, avrà luogo sabato 9 aprile alle ore 10.30 presso la biblioteca ed è rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni.

Le volontarie Paola e Valentina leggeranno alcune storie e proporranno un piccolo laboratorio ai

bambini e una sorpresa finale!

Per l’accesso alla biblioteca non è più necessaria la certificazione verde, ma i maggiori di 6 anni

devono indossare la mascherina chirurgica.

Tutte le attività sono gratuite, ma è necessario iscriversi perché i posti a disposizione sono limitati

Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo

0322/44625.