Aurora Tamigio, vincitrice del Bancarella, domani a Castelletto Sopra Ticino

Appuntamento per sabato 14 alle 18 in biblioteca a Castelletto Sopra Ticino dove presenterà "Il cognome delle donne", moderatrice Simona Fridegotto.

L'appuntamento

Aurora Tamigio con il suo libro d'esordio 'Il cognome delle donne', edito da Feltrinelli nel 2023, ha vinto la 72esima edizione del premio Bancarella con ben 185 voti su 188, ottenendo un consenso quasi unanime, staccando nettamente gli altri cinque finalisti e confermando il successo di pubblico che ha fatto del romanzo uno tra i libri più venduti in Italia.

La scrittrice, nel ricevere il premio, ha spiegato che il romanzo è dedicato "alla mia mamma, alle mie zie e alle mie nonne perché mi hanno insegnato come si fa a essere femmine e anche come non si fa. Ho appreso da loro molto di quello che so".

Il libro racconta l'epopea di una famiglia nella Sicilia del Novecento, a partire dalle vicende della capostipite Rosa, nata all'inizio del secolo in un paesino arroccato sulle montagne, per proseguire con la storia della figlie Selma e delle nipoti Patrizia, Lavinia e Marinella, in una ideale staffetta tra cinque donne. Unendo il genere storico a quello della saga familiare, la Tamigio ci porta alla scoperta di diversi modi di essere donna: dalla femminilità di Rosa, madre ferma ed autorevole resa forte da un’infanzia di botte e soprusi, alla dolcezza di Selma, semplice e mite, che sembra rappresentare l’esatto opposto della madre. Infine ci sono le tre figlie di Selma, nonché nipoti di Rosa, che vivono alla spasmodica ricerca di un nuovo posto per loro sullo sfondo di un’Italia che cambia, tra guerre, miseria e conquiste sociali.

Ognuna di loro dovrà affrontare le proprie sfide, lottando per affermare la propria identità e inseguire i propri sogni.

Aurora Tamigio è nata a Palermo nel 1988 e cresciuta a Milano. Dopo la laurea in storia dell'arte contemporanea, ha studiato sceneggiatura cinematografica e lavorato come autrice freelance per il cinema. Oggi è copywriter e scrive per aziende del mondo della tecnologia e del design.

E' caporedattrice del magazine di informazione cinematografica Silenzioinsala.com e scrive cortometraggi.

"Il cognome delle donne" è il suo primo romanzo, con il quale ha vinto il Premio letterario “IO Donna” – Eroine d’oggi (2023) e la 72a edizione del Premio Bancarella (2024).